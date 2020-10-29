Гончаренко рассказал, почему ЦСКА на смог обыграть «Динамо-Загреб»

https://static.news.ru/photo/6bd954bc-1a25-11eb-9af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги Европы против хорватского клуба «Динамо-Загреб» со счётом 0:0.

Наставник столичных «армейцев» заметил, что его подопечные были ближе к победе, чем хорваты.

Нам сложно говорить какие-то слова в упрёк команде, играли достаточно неплохо, хорошо смотрелись в атаке, создали много предпосылок, но не забили — где-то торопились с ударом, где-то не дожали, но были ближе к победе, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, с Эджуке, который на 75-й минуте получил травму, чувствует себя нормально и будет готов к следующей игре. Специалист также объяснил, почему нигерийскому нападающему не удалось реализовать ни один момент по ходу встречи.

Сложно прорабатывать такие эпизоды, когда играешь три дня, где-то проговариваем с ним теорию, но где-то его подводит спешка, где-то удачно играет вратарь, — добавил он.

Несмотря на моменты у чужой штрафной, но реализовать моменты так и не удалось. Гончаренко объяснил ошибки во втором тайме.

В первом тайме мы были ближе к чужой штрафной, во втором пропало движение, которое было в предыдущих матчах, а наши игроки группы атаки много открывались назад, когда надо было блокировать соперника — этого, может быть, не хватало Сигурдссону, Ахметову и Гайчу, чтобы получить мяч за спиной, а не перед защитниками. Мы помним результаты, которые у нас бывают на стадионе, эта игра ничем не уступала по качеству, когда мы забивали и три, и пять, — заключил он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее итог игры прокомментировал тренер хорватской команды Зоран Мамич. По его словам, результат матча оказался закономерным, так как на поле было жёсткое соперничество.

Напомним, ранее, 29 октября, ЦСКА сыграл вничью с «Динамо-Загреб» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра, проходившая на «ВЭБ-Арене» в Москве, завершилась со счётом 0:0.