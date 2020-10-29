Что за чертовщина: «Динамо-Загреб» забрало очко у ЦСКА

Неделя еврокубков — всегда что-то вроде праздника для одних и траура для других. Так, в Лиге чемпионов все три российских клуба потерпели неудачи. И если за «Краснодар» и «Зенит» стыдно настолько, что хочется провалиться под землю, то в «Локомотив» ещё есть желание продолжать верить. А теперь в Лиге Европы отстоять честь России легла на плечи московского ЦСКА. NEWS.ru рассказывает, как «армейцы» не смогли одолеть хорватов Загреба.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги команде Виктора Гончаренко, пожалуй, удалось решить все проблемы, которые копились в течение нескольких лет. «Красно-синие» впервые за два года поднялись выше четвёртого места в турнирной таблице, перестав проваливаться во вторых таймах. Напротив, у ребят открылось новое дыхание, и теперь ЦСКА то и дело дожимает соперника. И это при том, что график сейчас оставляет желать лучшего. Наконец, преобразился хорват Никола Влашич, постепенно показывают свои силы Фёдор Чалов и Адольфо Гайч, даже Константин Кучаев неплохо прибавил. С игрой, которую демонстрирует столичный клуб, выход в евровесну не кажется необычным. Да и «Динамо-Загреб», все понимали, не являлся непроходимым клубом. Конечно, хорваты уверенно стартовали во внутреннем чемпионате. После восьми игр за командой не наблюдается поражений, зато семь побед и одна ничья уже в копилке. Они прекрасно выглядят в атаке, уверенно в защите, являются регулярными участниками еврокубков, но до сезона-2018/19 из группы «Динамо» не выходило критически давно.

Для лидера ЦСКА Николы Влашича этот матч должен был стать принципиальным: до перехода в английский «Эвертон» полузащитник выступал за хорватский «Хайдук», который для «Динамо-Загреб» является такой же точкой непереносимости, как «Спартак» для «армейцев». Этот сезон чемпионата России 23-летний хавбек начал остро: за 11 матчей забил шесть голов и отдал пять результативных передач в составе. И не попытать удачу против бывшего главного соперника, ещё и в Лиге Европы, было бы вообще глупо.

pfc_cska/vk.com

ЦСКА с первых минут выглядел активнее. И как ни странно, лучше всех против соотечественников смотрелся именно Влашич, который создавал моменты, казалось, там, где они были невозможны, и цеплялся даже за самый неудобный мяч. Но этого было недостаточно. Несмотря на явное преимущество и несколько упущенных стопроцентных моментов, распечатать ворота загребского «Динамо» в первом тайме так и не удалось. Не менее ярко в составе «красно-синих» выглядел и нападающий Чидера Эджуке. Правда, в какой-то момент мы просто устали смотреть, как нигериец не попадает в створ ворот. Да и Федя Чалов периодически пытался обострить атаку. Опять же, безуспешно. Всё это не давало возможности как-то показать себя гостям. Пусть и было несколько опасных моментов, но «армейцы» точно контролировали все моменты. Первая половина игры получилась действительно жаркой и как-то слишком быстрой.

После перерыва обе команды как будто поменялись местами. Гости всё чаще и чаще стали не просто появляться в чужой штрафной, но и пытаться пробить в створ. ЦСКА же, в свою очередь, сильно сбавил обороты. А на 76-й минуте команда и вовсе потеряла одного из ведущих игроков этого матча — того самого нигерийца. И как бы «армейцы» ни старались, удача была не на их стороне. Счёт так и остался не открыт.

По итогам этой недели еврокубков хочется зарыться в одеяло и страдать. Особенно после ничьи ЦСКА, который точно наиграл на три очка. Но главное правило футбола — «игра забывается, а счёт остаётся». Ладно, хотя бы так. Хотя бы кто-то добыл очко, пусть и одно.