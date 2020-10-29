Тренер «Динамо-Загреб» объяснил ничью с ЦСКА в Лиге Европы

https://static.news.ru/photo/01087f10-1a24-11eb-87e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc_cska/Instagram.com

Главный тренер футбольного клуба «Динамо-Загреб» Зоран Мамич прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги Европы против московского ЦСКА со счётом 0:0.

Мамич, в частности, назвал результат матча справедливым и отметил жёсткое соперничество команд.

ЦСКА — достойная команда, в ходе игры мы довольно жёстко соперничали, — сказал Мамич на послематчевой пресс-конференции.

Он также объяснил, почему его команде не удалось забить.

К сожалению, мы не можем решать, какой будет результат. Это борьба, против нас играли 11 серьезных соперников, — добавил специалист.

Он отметил игру Франича, который хорошо блокировал Николу Влашича. Тем не менее на сто процентов его невозможно было остановить.

Как сообщал NEWS.ru, футбольный клуб ЦСКА 29 октября сыграл вничью с загребским «Динамо» со счетом 0:0 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Таким образом, команда Виктора Гончаренко потеряла очки, которые не смогла отобрать у прибывших в гости хорватов.