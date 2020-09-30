Глава РФС поделился мнением о судействе в российских чемпионатах

https://static.news.ru/photo/859ba538-031b-11eb-bd2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-ural.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил прогресс в судействе в российских чемпионатах по футболу.

Последние туры прошли спокойно. Вижу положительную динамику в снижении ключевых ошибок. Арбитры стали меньше ошибаться. Если посмотреть статистику, то в прошлом году за первые девять туров арбитры в поле совершили 46 ключевых ошибок, в этом сезоне — 37 ошибок. Сокращение на 20% — неплохо, — отметил Дюков.

По его словам, ситуацию помогла исправить и VAR (система видеопомощи арбитрам). При этом к ней есть вопросы и работой VAR в РФС пока недовольны.

Если говорить о матче «Урал» — «Зенит», то там была как раз ошибка VAR. Но VAR и помогает — было 18 правильных вмешательств со стороны VAR. Ошибки полностью не исключить, но работать в этом направлении мы должны, — пояснил глава РФС.

Дюков считает, что эффективно система видеопомощи арбитрам начнёт работать тогда, когда не будет совершать больше одной ключевой ошибки за тур.

Как писал NEWS.ru, ранее исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/20.