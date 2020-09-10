Футбольный клуб «Балтика» пошутил над отравлением Навального и удалил пост

https://static.news.ru/photo/243a4a00-f363-11ea-b3c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Балтика/facebook.com

Калининградская футбольная команда «Балтика» анонсировала трансфер, пошутив над отравлением политика Алексея Навального. Пост удалили спустя некоторое время.

Сообщение было опубликовано в группе клуба в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. У него стояла геолокация в берлинской клинике Charité, где проходит лечение Навальный. Фотография здания медицинского учреждения была прикреплена к посту.

По официальным данным, в организме футбольного клуба «Балтика» обнаружен «Новичок». Все подробности клуб озвучит в ближайшее время. Следите за новостями! — говорилось в сообщении.

Спустя некоторое время пост удалили.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава германского МИД Хайко Маас заявил, что в ФРГ видят много признаков причастности России к отравлению оппозиционера, поэтому в Кремле должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами.