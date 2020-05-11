Футбольные Лига чемпионов и Лига Европы будут доиграны 2–29 августа

Текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, будут доиграны в августе.
Матчи 1/8 финала футбольных турниров могут пройти 2–7 августа, четвертьфиналы — 13–16 августа, полуфиналы — 20–23 августа. Финал Лиги Европы должен состояться 27 августа, а финал Лиги чемпионов — 29 августа, сообщает Daily Mirror.
Ранее сообщалось,что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается рекомендовать своим членам переходить с системы розыгрыша «осень-весна» на систему «весна-осень». Отмечается, что у УЕФА нет абсолютно никаких планов в изменении системы, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники