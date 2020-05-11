Футбольные Лига чемпионов и Лига Европы будут доиграны 2–29 августа

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Руководство Ла Лиги определилось с датой возобновления чемпионата Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Лига уже уведомила клубы о том, что сезон возобновится 12 июня. При этом окончательное решение о дате должно подтвердить Министерство здравоохранения Испании. Если потребуется дополнительное время, чемпионат может стартовать 19...