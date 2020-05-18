Футболистов попросили ограничить число половых партнёров из-за коронавируса

Игроков Австралийской футбольной лиги (AFL) попросили ограничить число половых партнёров, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Возобновление чемпионата, игры которого были приостановлены в марте, запланировано на 11 июня. По данным The Herald Sun, спортсменов
В Австралии из-за пандемии COVID-19 работы лишились порядка 600 тысяч человек. Премьер страны Скотт Моррисон назвал цифры «шокирующими», однако отметил, что такой исход можно было ожидать, писал NEWS.ru.
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