Футбол

Футболистов попросили ограничить число половых партнёров из-за коронавируса

12:09, 19 мая 2020
Фото: AFL/facebook.com

Игроков Австралийской футбольной лиги (AFL) попросили ограничить число половых партнёров, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Возобновление чемпионата, игры которого были приостановлены в марте, запланировано на 11 июня. По данным The Herald Sun, спортсменов могут ждать санкции, если они будут вести себя рискованно.

В Австралии из-за пандемии COVID-19 работы лишились порядка 600 тысяч человек. Премьер страны Скотт Моррисон назвал цифры «шокирующими», однако отметил, что такой исход можно было ожидать, писал NEWS.ru.

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