Футболистов попросили ограничить число половых партнёров из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/235cc488-99b2-11ea-9b90-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFL/facebook.com

Игроков Австралийской футбольной лиги (AFL) попросили ограничить число половых партнёров, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Возобновление чемпионата, игры которого были приостановлены в марте, запланировано на 11 июня. По данным The Herald Sun, спортсменов могут ждать санкции, если они будут вести себя рискованно.

В Австралии из-за пандемии COVID-19 работы лишились порядка 600 тысяч человек. Премьер страны Скотт Моррисон назвал цифры «шокирующими», однако отметил, что такой исход можно было ожидать, писал NEWS.ru.