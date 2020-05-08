Футболист «Уфы» Тилль не верит в возобновление сезона РПЛ

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Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Оливье Тилль считает, что текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет возобновлён после паузы из-за пандемии коронавируса.

Лично я не думаю, что удастся возобновить сезон. В больших городах много случаев заражения. На мой взгляд, возобновлять сезон нет смысла, осталось восемь матчей, — цитирует Тилля Mental.

Ранее руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.