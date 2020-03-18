Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков в эксклюзивном интервью NEWS.ru сообщил, как оценивает решение о приостановке Российской премьер-лиги и что теперь будет делать команда. Он также рассказал, закупилось ли руководство коллектива крупой и туалетной бумагой, которые покупатели сейчас сметают с московских полок в магазинах.

Футбол без болельщиков — это не футбол

— Российская премьер-лига официально приостановлена пока до 10 апреля. Поддерживаете ли вы это решение или можно было продолжать играть, например, при закрытых трибунах?

— Поддерживаю, конечно, потому что безопасность народа должна быть превыше всего. Когда есть опасения для жизни, зачем делать то, что не нужно? А футбол без болельщиков — это не футбол, потому что ребята играют для зрителей.

— Как раз 22-й тур «Тамбов» завершил победой над «Крыльями» при минимальном количестве зрителей. Какие были ощущения играть при полупустых трибунах?

— Конечно, когда стадион наполовину или полностью заполнен, ребята играют при других ощущениях и другой обстановке, с наибольшей самоотдачей, когда слышат поддержку. Но на данный момент это пока наша реальность.

Футбольный клуб

— До конца сезона вы будете проводить игры на стадионе в Нижнем Новгороде, а тренируетесь в Тарасовке. Команда уже сумела адаптироваться под новые условия?

— Да, нам очень комфортно и хорошо. В этой весенней части, которую мы проводим, скажу честно, так комфортно нам не было никогда, так как, во-первых, экономически очень выгодно, потому что все домашние и выездные игры проходят через Москву, то есть мы экономим на перелётах. Во-вторых, это сказывается на отдыхе ребят — мы тратим по 12-15 часов на восстановление, а не в дороге как раньше. Три с половиной часа на «Стриже» — и мы в Нижнем. Очень удобно.

Мы постараемся успеть доделать стадион до следующего сезона

— Где лучше было играть: в Саранске или в Нижнем?

— И один, и другой стадион — это не «Тамбов», поэтому нам без разницы, где играть. Нельзя сравнивать Саранск и Нижний Новгород, потому что это практически то же самое, это не наш родной город. Самое хорошее — это играть дома, для этого мы делали и делаем всё возможное. Мы постараемся успеть доделать стадион до следующего сезона, чтобы он соответствовал всем требованиям премьер-лиги.

— То есть домашнюю арену всё-таки стоит ждать к следующему сезону РПЛ?

— Да-да, мы планируем.

Первушин совершил переворот в «Тамбове»

— В текущем сезоне в команде было много изменений и слухов. Футболисты начинали играть при Александре Григоряне, заканчивают при Сергее Первушине. Насколько сильно отличается подход Сергея Александровича?

— Полностью отличаются и подход, и результат. Вы же видели, что при Григоряне мы были в самом низу и команда была эмоционально слабая, а когда пришёл Сергей Александрович, всё поменялось. Я считаю, что мы приняли очень правильное решение, но нужно было его осуществлять раньше. Но тогда, когда мы хотели, немного не получилось. Как только Сергей Саныч пришёл, он перевернул работу в «Тамбове», и дело пошло на лад, это больше его заслуга и ребят и только немного наша. Он совершил переворот в команде и в шести турах набрал 13 очков — это серьёзный и весомый показатель. Раньше мы были вообще внизу, и не было никаких вариантов улучшить позиции, а тут мы закончили и ушли на вынужденную паузу на 11-ом месте. Поэтому, конечно, надо было раньше это делать.

Сергей Первушин Футбольный клуб

— 11-е место для «Тамбова» после 22-х туров — это хороший показатель?

— Очень, очень. Наша задача была просто закрепиться и остаться в премьер-лиге. И 11-е место — для нас очень хороший результат. Ребята молодцы.

«Спартак» заберёт Мелкадзе обратно

— В последних играх большую пользу команде приносил арендованный Георгий Мелкадзе. За счёт чего ему удалось «выстрелить»? В «Спартаке» нападающему не удавалось раскрыться.

— Думаю, что очень большую роль сыграл кредит доверия, который был очень высоким во время прихода Мелкадзе — на него не давил груз ответственности, который был в «Спартаке». Да, руководство «красно-белых» давало ему шанс, но сами понимаете, выходить на 15-20 минут тяжело, и за это время хочется показать все свои силы, а что-то не так получалось, не так шло, а у нас он просто, скажем так, немного расслабился. Мы дали ему полный карт-бланш, он чувствует себя очень спокойно, на него ничего не давит. Этот момент психологии очень важен.

— Если «Спартак» потребует его обратно, будете ли вы предпринимать какие-то шаги, чтобы выкупить игрока?

— Мы в любом случае не захотим с Георгием расставаться, но он у нас в аренде до конца этого сезона. Я думаю, что «Спартак», конечно, заберёт его обратно. Но если будет вариант, чтобы он остался у нас и дальше продолжил играть в аренде, мы, конечно, будем делать для этого всё необходимое. Но мы смотрим реально на вещи и понимаем, что он хороший футболист и «Спартак» вернёт его в команду.

Дали ребятам неделю на отдых, «чтобы не шатались»

— Какие теперь планы у команды? Ребята отправятся в незапланированный отпуск? Или коллектив продолжит тренировки? Может, дополнительные сборы?

— Мы пока на неделю всех распустили, а затем будем собирать команду и дальше готовиться. 10 апреля будет понимание, когда начнётся чемпионат. И от этой точки будем отталкиваться. Пока ситуация такая, что мы решили дать время на отдых.

Футбольный клуб

— Может ли эта приостановка пойти на пользу коллективу? Или в связи с отпуском ребятам будет тяжелее вкатываться?

— Я думаю, здесь нет ничего хорошего, потому что ребята как раз только вкатились, вошли в игровой режим, когда у нас каждую неделю матч. Конечно, сейчас эта приостановка не на руку не только нам, но и любой другой команде.

— Вы уже оценили финансовые потери «Тамбова»?

— Конечно, и финансовые, и производственные. Мы будем играть до конца июня из-за остановки, которая, минимум, на месяц. А это, соответственно, лишний месяц по затратам: и зарплаты футболистам, и проживание, и питание. Плюс, мы, скорее всего, продолжим тренироваться на базе в Тарасовке, а лишний месяц там находиться — это дополнительные расходы. Для нас всё это финансово очень тяжело.

— Как в целом обстоят дела в клубе? «Спартак», например, сдал тест на коронавирус, а «Уфа» считает, что в команде нет симптомов для беспокойства. Не проверяли игроков?

— Мы думаем об этом, разговоры велись. Скорее всего, тоже сдадим тесты, когда все вместе соберёмся.

— Ввели какие-то дополнительные меры предосторожности?

— У нас есть медицинский штаб, которому мы доверяем, они провели консультации с персоналом. Поэтому мы и закрываем команду, даём возможность побыть неделю дома с семьями, чтобы ребята восстановились, отдохнули немножко, чтобы не шатались. Нужно немного успокоиться, перезарядиться и начать готовиться к возобновлению чемпионата.

— В московских магазинах сейчас какой-то ажиотаж на крупы и туалетную бумагу. «Тамбов» случайно не пополнил продовольственные запасы перед возвращением игроков?

— Я сейчас как раз еду в Тамбов, у нас там нет такого ажиотажа. Так что пока не думаем об этом (смеётся).