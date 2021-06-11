FARE оценила свист болельщиков во время акции BLM на игре Россия — Бельгия

https://static.news.ru/photo/2a543b24-cc27-11eb-b818-96000091f725_660.jpg Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) оценила свист болельщиков во время акции Black Lives Matter (BLM; с англ. — «Жизни чёрных важны») перед началом матча группового этапа чемпионата Европы между Россией и Бельгией (0:3). FARE назвала действие «расистским сигналом», передаёт «СЭ».

Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем — это их выбор. Свистеть — это является символом крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет, — отметила организация.

FARE также призвала всех сторонников воздержаться от освистывания игроков, демонстрирующих свою приверженность расовой справедливости.

На стадионе в Санкт-Петербурге вчера прошёл матч между Россией и Бельгией. Перед началом игры футболисты сборной Бельгии встали на одно колено в поддержку BLM. Футболисты российской сборной не стали участвовать в акции движения. Во время происходящего на стадионе стоял сильный свист.

Ранее сообщалось, что сборная России начала путь на Евро-2020 с поражения от Бельгии. Первый гол забил нападающий Ромелу Лукаку и посвятил его датскому футболисту Кристиану Эриксену, который перенёс сердечный приступ во время параллельного матча группы B. По последним данным, футболист сборной Дании продолжает находиться в больнице, его состояние стабильно.