Экс-вратарь «Сатурна» назвал причину отказа переходить в «Челси»

https://static.news.ru/photo/bf9d9ce8-0a5d-11eb-ae66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антонин Кински/vk.com

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински объяснил, почему он отказался переходить из российского клуба в английский «Челси».

По его словам, приглашение в лондонский клуб поступило в 2008 году.

В воротах «Челси» стоял Пётр Чех, и я понимал, что буду только вторым или третьим вратарём. Выходил бы лишь в кубковых матчах. Но ты же тренируешься целую неделю не для того, чтобы потом остаться в запасе. Настоящий кайф — выходить на поле и играть, — рассказал Кински в интервью Sport24.

Он также добавил, что беседовал с Чехом по поводу перехода. Тот дал понять, что не собирается покидать «Челси».

Спортивная карьера Кински завершилась в 2010 году.

Ранее NEWS.ru писал, что португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался оставаться на карантине в отеле рядом с базой клуба, куда футболистов отправили после обнаружения коронавируса у двух сотрудников команды.

Португальца возмутило, что он может пропустить товарищеский матч национальной сборной против Испании. Встреча прошла 7 октября и завершилась со счётом 0:0.