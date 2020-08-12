Экс-наставник «Химок» может продолжить тренерскую карьеру в Португалии

Уже появляются различные варианты, которые можно рассмотреть. В том числе и в Европе. Как оказалось, там тоже смотрели, как «Химки» дошли до финала Кубка России и как на равных играли с «Зенитом». Не исключено, что продолжу карьеру в Португалии, поскольку хорошо знаю футбол в этой стране, да и португальский, можно сказать, мой второй родной язык. Но, конечно, хотелось бы остаться в России, потому что хочется именно здесь добиться серьёзного результата. Да, уже есть определённые достижения: дойти до финала Кубка с командой, которая играла в первом дивизионе, дорогого стоит. И выход в РПЛ, когда чемпионат был остановлен из-за пандемии, тоже кое-чего значит. Но хочется здесь поработать более основательно и достичь ещё более высокой цели. Так что надеюсь в ближайшее время снова окунуться в работу, которую я безумно люблю, — признался Юран корреспонденту NEWS.ru.