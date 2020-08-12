Экс-наставник «Химок» может продолжить тренерскую карьеру в Португалии

Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран рассказал о намерении в ближайшее время возобновить тренерскую карьеру.
Уже появляются различные варианты, которые можно рассмотреть. В том числе и в Европе. Как оказалось, там тоже смотрели, как «Химки» дошли до финала Кубка России и как на равных играли с «Зенитом». Не исключено, что продолжу карьеру в Португалии, поскольку хорошо знаю футбол в этой стране, да и португальский, можно сказать, мой второй родной язык. Но, конечно, хотелось бы остаться в России, потому что хочется именно здесь добиться серьёзного результата. Да, уже есть определённые достижения: дойти до финала Кубка с командой, которая играла в первом дивизионе, дорогого стоит. И выход в РПЛ, когда чемпионат был остановлен из-за пандемии, тоже кое-чего значит. Но хочется здесь поработать более основательно и достичь ещё более высокой цели. Так что надеюсь в ближайшее время снова окунуться в работу, которую я безумно люблю, — признался Юран корреспонденту NEWS.ru.
Специалист добавил, что хотел бы остаться в России и работать в элитном дивизионе.
Первый дивизион можно рассматривать, если у клуба будет задача выхода в премьер-лигу. Но вообще-то этот этап я уже прошёл — работал и в первой лиге, и во второй, и всем доказал, что способен быть успешным и на более высоком уровне. Поэтому, конечно, приоритет — это клуб РПЛ, — сказал Юран.
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