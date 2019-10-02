https://static.news.ru/photo/64042780-e50b-11e9-93a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист итальянского «Ювентуса» и «Зенита» (Санкт-Петербург) Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний итальянский полузащитник испытывает проблемы со здоровьем. 3 октября он даст специальную пресс-конференцию.

Маркизио перешёл в «Зенит» в 2018 году на правах свободного агента, подписав контракт на два года, но из-за травм итальянец сыграл за питерцев только 15 матчей и забил два мяча во всех турнирах. В июле «Зенит» объявил о расставании со спортсменом, писал News.ru.

Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является, и не исключал возвращения в стан туринцев.