https://static.news.ru/photo/afa2c828-e5e6-11e9-9726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (3:1) заявил, что УЕФА «разбирается» в футболе, если назначает игры на столь позднее время.

Вся команда, трибуны, стадион были лучшими в этом матче. Потому что прийти в 10 вечера на стадион и поддерживать до 12-ти ночи — дорогого стоит, но в УЕФА разбираются в футболе, — сказал Дзюба после матча, подмигивая в камеру.

Лучший игрок матча Артем Дзюба после "Бенфики"



Как всегда, по делу, подробно и с юмором #ЛигаЧемпионов @zenit_spb pic.twitter.com/pkyB8dMVZf — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 3, 2019

Дзюба и полузащитник петербургского клуба Магомед Оздоев попали в символическую сборную второго игрового дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored, писал News.ru.