https://static.news.ru/photo/afa2c828-e5e6-11e9-9726-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (3:1) заявил, что УЕФА «разбирается» в футболе, если назначает игры на столь позднее время.
Вся команда, трибуны, стадион были лучшими в этом матче. Потому что прийти в 10 вечера на стадион и поддерживать до 12-ти ночи — дорогого стоит, но в УЕФА разбираются в футболе, — сказал Дзюба после матча, подмигивая в камеру.