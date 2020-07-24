Дюков высказался по скандалам с футболкой Ещенко и баннером с Федуном

https://static.news.ru/photo/d0f2b766-cdb9-11ea-9785-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал два скандала, возникших после полуфинального матча на Кубок России «Зенит» — «Спартак», закончившегося победой петербуржцев со счётом 2:1.

Одна из конфликтных ситуаций была связана с баннером на трибуне с изображением владельца «народной» команды Леонида Федуна, за который «сине-бело-голубых» оштрафовали на 500 тысяч рублей. На картинке Федун, как герой сериала «Чёрное зеркало», смотрит на игру своего клуба из разбитого телевизора.

По этому поводу Дюков сказал, что не любит сериалы, поэтому не понял сути послания. По его словам, те, кто смотрели «Чёрное зеркало», сказали, что это «ужас ужасный». Президент РФС подчеркнул, что не в курсе, знал ли об этом «Зенит». В клубе уверяют, что не знали.

Второй скандал произошёл из-за защитника «Спартака» Андрея Ещенко. Он вышел на поле в майке с изображением медведя и нецензурной фразой, намекая на поведение генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки команды. 5 июля после победного матча над «Краснодаром» (4:2) Артём Дзюба, празднуя досрочное чемпионство, сымитировал половой акт с форвардом Сердаром Азмуном. Медведев заявил, что «это был намёк на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».

Честно, по Ещенко даже не знаю, какое наказание. То, что я видел, понятно, что изображено на этой футболке. Является ли это оскорблением? Я бы на месте Медведева, наверное, не жаловался, — заявил президент РФС.

Как ранее писал NEWS.ru, Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России, ему выписан штраф в 50 тысяч рублей.