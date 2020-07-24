Дюков прокомментировал решение клубов не голосовать за расширение РПЛ

https://static.news.ru/photo/9968483e-cdb8-11ea-959d-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков (в центре) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никто из руководства Российского футбольного союза не звонил главам клубов и не просил голосовать против расширения РПЛ до 18 команд. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

Общее собрание коллективов прошло 23 июля. На повестке дня был вопрос о расширении команд, предложенном самарскими «Крыльями Советов», занявшими предпоследнее место по итогам сезона. Клубы проголосовали против. Таким образом, «Крылья» и финишировавший последним «Оренбург» на следующий сезон покидают РПЛ.

По словам Дюкова, он обсуждал данный вопрос с главой лиги Сергеем Прядкиным. С инициативой о расширении РПЛ высказались два клуба. Остальные заняли противоположную позицию. Однако то было исключительно их решение, подчеркнул Дюков, ведь ни он сам, ни генсек лиги Александр Алаев не звонили в команды с просьбами проголосовать против. Сам президент РФС считает инициативу неправильной и нарушающей принцип целостности соревнований, как и спортивный принцип. Нельзя менять регламент турнира после завершения, заметил Дюков.

Когда мы приняли решение возобновлять сезон, мы решили, что два клуба покинут лигу, если два первых клуба ФНЛ не откажутся от путёвки в РПЛ. И сейчас принять другое решение было бы неправильно. Мы просто открыли бы ящик Пандоры. У нас бы каждый сезон что-то происходило, что бы давало нам возможность пересматривать количество клубов. Таким образом, можно было бы начать всё решать не на футбольном поле, а определять места клубов заранее на бумаге, — сообщил президент союза.

Как ранее писал NEWS.ru, Дюков прокомментировал отсутствие совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна на заседании исполкома РФС.