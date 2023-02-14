Драку футболистов украинского «Миная» и «Шинника» из РФ сняли на видео

Фото: vk.com/fcshinnik

Момент с потасовкой между футболистами российского клуба «Шинник» и украинской команды «Минай» засняли на видео, кадрами поделился Telegram-канал Baza. На записи видно, как матерящиеся спортсмены идут с кулаками друг на друга, в это время их пытается разнять персонал турецкого отеля.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами. Перед самой дракой представители украинского «Миная» потребовали у начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, на что тот им резко ответил.

Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка.

В итоге решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. По данным СМИ, четверо российских футболистов пострадали, у них, возможно, переломы.

Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что клуб проведет проверку инцидента. Он удивился, откуда в отеле взялись украинцы, потому что при бронировании было условие, что там не будет команд с Украины.