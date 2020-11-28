«Динамо» в гостях разгромно проиграло «Ростову»

https://static.news.ru/photo/00444d4c-31a9-11eb-993c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcrostov/vk.com

Московский футбольный клуб «Динамо» проиграл «Ростову» со счётом 1:4 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Это стало первым поражением динамовцев после назначения на должность главного тренера специалиста из Германии Сандро Шварца.

В составе хозяев впервые в своей карьере хет-трик оформил Дмитрий Полоз. У ростовчан голом отметился также Хорен Байрамян. В составе московской команды уже в добавочное время отличился Никола Моро.

В середине первого тайма защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев был вынужден покинуть поле из-за травмы. На замену вышел Заурбек Плиев.

Матч, прошедший при ограниченном количестве зрителей на стадионе в Ростове, обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

Как сообщал NEWS.ru, петербургский «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура чемпионата России. Командам не удалось забить ни одного гола в ворота друг друга. Однако «Зенит» с 32 очками продолжил лидировать в турнирной таблице, обгоняя московский ЦСКА по дополнительным показателям. При этом у «армейцев» есть игра в запасе.