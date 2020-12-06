«Динамо» одержало победу над «Арсеналом» и вышло на четвёртое место в РПЛ

https://static.news.ru/photo/071205ca-37d9-11eb-9a77-fa163e074e61_660.jpg Фото: arsenaltula.ru

«Динамо» обыграло тульский «Арсенал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Так, единственный гол на 45-й минуте забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ему ассистировали Роман Усачев и Александр Богданов.

По итогам 17 матчей «Динамо» набрало 30 очков и поднялось на 4-е место в турнирной таблице. Что касается тульского «Арсенала» — клуб с 14 очками находится на 13-й позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги победил волгоградский «Ротор» со счётом 5:0.

Встреча проходила на домашнем стадионе команды из столицы Кубани. Ари открыл счёт на 14-й минуте, на 41-й он же увеличил разрыв, реализовав пенальти. Через две минуты отличился Магомед-Шапи Сулейманов. На 85-й и 90-й минутах дважды забил шведский легионер «Краснодара» Виктор Классон.