ЦСКА оштрафован на 100 тысяч за оскорбление фанатами Малкома

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за дискриминационное оскорбление болельщиками московской команды бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Помимо этого по итогам 23-го тура чемпионата России КДК РФС принял решение оштрафовать самарские «Крылья Советов» на 20 тысяч за нарушение дисциплинарного регламента, «Спартак» — на 100 тысяч рублей за шесть полученных жёлтых карточек игроками команды. На такую же сумму оштрафован «Оренбург» за две полученные красные карточки футболистами команды, сообщает пресс-служба РФС.

Также отмечается, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

В матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1, «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1, а «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2, петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:0, а «Уфа» со счётом 2:1 обыграла «Тамбов», а «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0, писал NEWS.ru.