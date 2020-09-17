Червиченко: «Ротор» должен выставить против «Ростова» юношеский состав

https://static.news.ru/photo/aeea671a-f8e6-11ea-9425-fa163e074e61_660.jpg Фото: rotor-vlg.com

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что волгоградский «Ротор», в котором 11 игроков были изолированы из-за заражения коронавирусом, должен выставить юношеский состав против «Ростова».

Я бы назвал происходящее клоунадой. В прошлом сезоне «Ростов» по тем же причинам играл детьми. Поэтому и «Ротор» должен либо выставить юношеский состав, либо получать техническое. А они собираются выставить основу — просто без тех, кто сдал положительные тесты, — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

По его словам, в итоге пострадавшим опять выступает «Ростов» и эта ситуация ненормальная.

Ранее РПЛ отменила матч 7-го тура между «Ротором» и «Краснодаром» из-за положительных тестов на коронавирус ряда футболистов. В свою очередь, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение засчитать волгоградскому «Ротору» техническое поражение со счётом 0:3, писал NEWS.ru. Между тем игра 8-го тура с «Ростовым», который запланирован на 19 сентября пока не отменена.