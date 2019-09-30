В последний день сентября был опубликован список игроков, которые будут вызваны в российскую сборную на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии (10 октября, Москва, «Лужники») и Кипра (13 октября, Никосия). По традиции главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов прокомментировал состав команды на специальной пресс-конференции в офисе Российского футбольного союза (РФС).

«Жирков у нас левый защитник — или уже нет?»

— Почему решили вызвать центрального защитника Дмитрия Чистякова из «Ростова» и Рифата Жемалетдинова из «Локомотива»?

— Внимательно смотрим, кто себя проявляет в нашем чемпионате. Кстати, Чистяков ещё в первом дивизионе себя проявлял (играя за «Тамбов». — News.ru), и мы уже тогда его для себя отметили. За «Ростов» с первого тура нынешнего сезона он играет надёжно и достаточно качественно, поэтому он и получил вызов. Тем более, ситуация нас к этому подталкивала: и Роман Нойштедтер в «Динамо» сейчас не играет, и Илья Кутепов в «Спартаке» не в том состоянии. Жемалетдинова хорошо знаем ещё по молодёжной сборной, с начала нынешнего чемпионата он закрепил за собой позицию правого полузащитника в «Локомотиве», играет достаточно стабильно. Дополнительный плюс в том, что команда играет в Лиге чемпионов, и в первом туре в Леверкузене против «Байера» Рифат подтвердил свой уровень. В минувшие выходные игра против петербургского «Зенита» была вполне качественной. Так что вызов этих футболистов объективен.

— Нет ли проблемы на позиции левого защитника? В списке есть один Фёдор Кудряшов...

— Но Юрий Жирков у нас тоже левый защитник — или уже нет? В списке игроков он фигурирует в рядах полузащитников? Тогда это не ко мне вопрос. Но на самом деле ответ же понятен: есть левый защитник Кудряшов, есть Жирков, который может сыграть на этой позиции. Кроме того, обоих крайних защитников мы страхуем Сергеем Петровым.

Юрий Жирков Сергей Булкин/News.ru

— Вячеслава Караваева в качестве игрока левого фланга обороны не рассматриваете?

— Почему же? Он может сыграть как справа, так и слева, что мы проверяли на предыдущем сборе.

— Вам регулярно дают советы различные эксперты и болельщики по поводу необходимости приглашения того или иного игрока в сборную. Сколько вашему штабу нужно времени, чтобы понять необходимость приглашения этих футболистов?

— Можно следить за игроком один день, а можно — три месяца. Потому что ситуации бывают разные: или сразу чувствуешь, что игрок нужен, или понимаешь, что необходимо сначала посмотреть за ним. Универсального рецепта здесь нет. И опять же всё зависит от конкретной ситуации: если все здоровы и готовы, кого-то могли не вызвать. Поэтому главное не упустить момент и не проглядеть знаки, которые тебе подаёт ситуация.

«Блоковая система гораздо удобнее, но на сегодня ситуация иная»

— В последнее время много критики в адрес Андрея Лунёва. В этой связи не рассматривались ли другие кандидатуры, в частности, Матвей Сафонов из «Краснодара» и Александр Максименко из «Спартака»?

— На каждой подобной пресс-конференции я повторяю одно и то же: есть молодёжная сборная, игроков которых мы стараемся не дёргать без надобности. В данном случае оба названных вами вратаря как раз вызваны в «молодёжку», которой также предстоят важные матчи. Поэтому их нет в первой сборной. А в будущем посмотрим, как будет вырисовываться их судьба. Понимаю, что есть и другие голкиперы, проявляющие себя в чемпионате России, но надо учитывать, что наше первенство и Лига чемпионов — это турниры несколько разного уровня. И мы не хотим сейчас делать перестановки во вратарской бригаде. Хотя критика в адрес голкиперов порой бывает справедливой.

— Почему на сей раз из «Зенита» не вызван Александр Ерохин, но приглашён Далер Кузяев?

— Кузяев набрал форму, играет почти в каждом матче за «Зенит»: иногда с первых минут, иногда выходит на замену. Ерохин, насколько я знаю, приболел — у него инфекция. Александр и в клубе в последнее время не играет, так что неготового футболиста было бы странно вызывать. Хотя с той ролью, на которую мы брали Ерохина в предыдущий раз, он хорошо справился. Вышел, как и планировалось, на замену в Глазго против шотландцев, но жаль, что не забил — там защитник соперников с «ленточки» мяч вынес. А то было бы совсем идеально. Но пользу команде Ерохин всё равно принёс.

Сергей Лантюхов/News.ru

— На предстоящий сбор вызваны 25 футболистов из 12 клубов — не слишком ли велик «разброс»? Ведь раньше вы придерживались блокового принципа при определении состава сборной.

— Абсолютно согласен, что блоковая система была бы гораздо удобнее, но, с другой стороны, использовать её не получается с первого дня отборочного цикла, поэтому тренерский штаб тоже старается адаптироваться к ситуации. Не могу сказать, что нынешнее положение дел для нас комфортно, но оно такое, какое есть. Мы уже знаем, кого вызываем, с сегодняшнего дня будем разговаривать с игроками, чтобы они не с первого дня сбора знали, что их ждёт, а готовили себя заранее. Понятное дело, клубные блоки — намного лучше, но на сегодня ситуация иная, и из неё надо правильно выходить.

«Матч с шотландцами — определяющий»

— Перед прошлым сбором вы сказали, что он будет определяющим для Николая Комличенко. Как изменилась ситуация вокруг этого нападающего за прошедший месяц?

— Не могу сказать, что у него произошёл какой-то качественный скачок. Но очевидно, что Николай чувствовал себя намного комфортнее, в том числе и в чемпионате Чехии. Хотя в последнем матче за «Младу Болеслав» он не играл из-за перебора жёлтых карточек. Можно об этом пожалеть, потому что это была игра с сильным соперником — пражской «Славией», которая стала бы для нас лакмусовой бумажкой. Тем не менее, Комличенко уже три года стабильно играет на приличном уровне в Чехии, тогда как форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев только-только начинает проявлять себя.

— Игра Соболева ещё не стабилизировалась, чтобы приглашать его в сборную?

— Есть арифметика, статистика — забитые голы, а есть другие нюансы: как игрока куда-то вписывать, сможет ли он быстро адаптироваться в сборной. Поэтому давайте не опережать события. На вопросы о невызванных игроках мы спокойно реагируем, потому что понятно, что и вам это любопытно, и народу. Но есть турнирные задачи, которые необходимо решать.

— Тот факт, что сборная может оформить путёвку на Евро-2020, создаёт более нервозную обстановку в команде?

— Мы идём от сбора к сбору, а в течение сбора — от игры к игре. В прошлый раз была похожая ситуация: знали, что выигрывая у Шотландии на выезде, мы резко повышаем свои шансы на выход на чемпионат Европы. Не думаю, что будет какое-то излишнее волнение: задача ясна, и её нужно решать. С первого тура квалификации всё было одинаково, и сейчас, думаю, ничего не поменяется.

— По составу шотландцев есть информация?

— Сегодня обсуждали состав соперника — пока нет информации, восстановился ли у шотландцев травмированный вратарь. Надеюсь, за пару дней восполним информационные пробелы и будем знать о сопернике больше. Но главное — нам самим быть в оптимальном состоянии.

— Сборная России спустя долгое время возвращается в «Лужники». Для вас в этом есть что-то особенное?

— Недавно я был в «Лужниках» — поле там перестелили, и оно сейчас в хорошем состоянии. Понятно, что матч с шотландцами — определяющий, что он пройдёт на главном стадионе страны, где мы на чемпионате мира представили себя соответствующим образом. Надеемся, что и теперь будет полный стадион, и мы проявим свои лучшие качества.

Сергей Лантюхов/News.ru

— «Спартак» в последнее время часто проигрывает. Нет ли у вас опасений, что психологическое состояние спартаковских «сборников» будет не самым лучшим?

— (Перебивая) Нет!

«Не имеет смысла отвлекаться на то, на что не можешь повлиять»

— Пять опорных полузащитников в списке вызванных в сборную — это оптимальное число игроков этого амплуа?

— Оно всегда было примерно таким — четыре-пять человек. Баринов, Оздоев, Зобнин и Кузяев — вот уже четыре. Там может и Ахметов быть. А можно и Головина в этот список включить. Всегда было так. На прошлом сборе, например, был Руслан Камболов из «Краснодара», сейчас — Кузяев.

— У Дениса Черышева в «Валенсии» и Александра Головина в «Монако» теперь всё хорошо, в отличие от ситуации месячной давности?

— У нас и месяц назад не было никаких тревог, и сейчас нет. Всегда повторяю: мы смотрим не на дела клуба, а на то, как наш игрок себя в нём проявляет. Кстати, игра с Казахстаном в начале сентября подтвердила, что Черышев тогда был готов только выходить на замену. Сейчас он совсем в другой форме, провёл два полных матча, причём в одном из них в Лиге чемпионов «Валенсия» в гостях обыграла «Челси». После предыдущего сбора пообщались с Денисом, попросили быть в лучшей готовности к октябрю, хотя тогда это была не его вина, а беда. Думаю, сейчас он приедет в сборную совсем в другом физическом состоянии. А Головин месяц назад просто не забивал, как в последних матчах за «Монако», но играл практически так же полезно.

— Насколько серьёзна потеря для сборной братьев Миранчуков?

— Жаль, что случаются травмы. Понятно, что нас это не может радовать. Неприятно терять футболистов, которые могут играть важную роль в сборной. Но, значит, на их позициях шанс получат другие. С Антоном я недавно разговаривал, ждём, когда они восстановятся и вернутся в строй.

— Можете оценить состояние Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева?

— Мы отмечаем только функциональное состояние игроков. Если оно не самое лучшее, то это большой минус: за два дня мы ничего с этим не успеем сделать. После игры «Спартака» с «Оренбургом» мне ещё не принесли выкладки по этим игрокам, но если вспомнить прошлый сбор, состояние всех этих игроков было приличным. А игровые требования к футболистам в сборной и в клубе могут быть разными.

— Даёте ли вы какие-то пожелания вызванным игрокам, тем, которые остались без приглашения на сбор или тем, кто входит в круг кандидатов?

— Ситуации разные бывают. Черышеву, например, как уже было сказано, после предыдущего сбора кое-что подсказал. Ты видишь, что футболист чего-то может не знать, и подсказываешь ему. Но единого рецепта на все случаи опять же нет.

— Консультации с РУСАДА были в связи с заявлениями британской прессы о возможности отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре?

— Я концентрируюсь только на своей работе. И зачем мне этим интересоваться? Я как-то могу на это повлиять? Не имеет смысла отвлекаться на то, на что повлиять невозможно.