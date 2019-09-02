https://static.news.ru/photo/1efc25a6-cd6a-11e9-a520-fa163e074e61_660.jpg Георгий Джикия Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал стычку между защитником «Спартака» Георгием Джикией и полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым в матче 8-го тура РПЛ.

Были Оздоев и Джикия у меня. Все идёт своим чередом. Они не дрались, немного некрасивая ситуация, но инцидент исчерпан, — сказал Черчесов журналистам.

После матча 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:1) в подтрибунном помещении произошла стычка между капитаном красно-белых Георгием Джикией и полузащитником сине-бело-голубых Магомедом Оздоевым. Очевидцами столкновения стали журналисты и сотрудники обоих клубов. Сообщалось, что игроков, между которыми возник конфликт еще во время игры, разняли.

Оздоев и Джикия готовятся к отборочным матче Евро-2020 в составе сборной России.