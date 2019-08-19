https://static.news.ru/photo/206da0a2-c268-11e9-bcaf-fa163e074e61_660.jpg Иржи Ярошик Фото: facebook.com/Jiří-Jarošík

Бывший полузащитник футбольного клуба ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением, что нужно сделать «армейцам», чтобы добраться до первого места в турнирной таблице Российской-премьер-лиги (РПЛ).

Чтобы поднять планку притязаний, армейцам нужно прикупить какого-нибудь большого игрока с опытом. Такого, как Андре Шюррле, который заметно усилил «Спартак», — приводит слова Ярошика « Советский спорт ».

28-летний нападающий перешёл в московский «Спартак» на правах аренды 31 июля из дортмундской «Боруссии». В составе «красно-белых» он уже сыграл четыре матча и отличился двумя голами.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что со «Спартаком» всегда тяжело играть, писал News.ru.