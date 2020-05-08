Бывшие футболисты сборной России прочитали стихотворение о войне

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Защитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Андрей Семёнов признался, что у игроков команды были похожие на коронавирус симптомы во время тренировочного сбора в январе нынешнего года.

Зимой нас добила болезнь, из-за которой пришлось корректировать всю подготовку. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Возможно, это и...