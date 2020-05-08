Бывшие футболисты сборной России прочитали стихотворение о войне

https://static.news.ru/photo/4efb8972-91d7-11ea-b809-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшие футболисты сборной России прочитали стихотворение Константина Симонова «Жди меня» ко дню 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Стихотворение прочитали Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян. Видео опубликовано на официальной странице сборной России по футболу в Instagram.
Ранее NEWS.ru писал, что игроки футбольного клуба «Оренбург» оказали материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Футболисты оренбургской команды собрали финансовые средства, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали их штабу волонтёров Народного фронта, которые развезут подарки ветеранам.