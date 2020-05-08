Футбол

Бывшие футболисты сборной России прочитали стихотворение о войне

12:23, 09 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшие футболисты сборной России прочитали стихотворение Константина Симонова «Жди меня» ко дню 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Стихотворение прочитали Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян. Видео опубликовано на официальной странице сборной России по футболу в Instagram.

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Ранее NEWS.ru писал, что игроки футбольного клуба «Оренбург» оказали материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Футболисты оренбургской команды собрали финансовые средства, оплатили продуктовые наборы и медикаменты и передали их штабу волонтёров Народного фронта, которые развезут подарки ветеранам.

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