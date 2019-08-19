https://static.news.ru/photo/79a53998-c27f-11e9-a2ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Футбольный клуб ЦСКА одержит победу над «Спартаком» в заключительном матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), свидетельствуют котировки букмекеров.

Bwin отдаёт победу подопечным Виктора Гончаренко с коэффициентом 2,40, шансы «красно-белых» одолеть «армейцев» оцениваются в 3,00. Ничья — 3,10. В PariMatch также солидарны с коллегами и считают, что победа достанется ЦСКА (2,55), а шансы подопечных Олега Кононова расцениваются в 3,00. Ничья — 3,20. BingoBoom отдаёт победу ЦСКА с коэффициентом 2,58, победа «Спартака» — 2,98. Ничейный результат с коэффициентом 3,23.

ЦСКА после пяти игр занимает 5-е место в турнирной таблице с 10 очками, «Спартак» — на 8-м (8 очков). Московское дерби состоится 19 августа в 20:00 на стадионе «Открытие Арена».

Ранее бывший рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов поделился мнением о возможных ставках судей Российской премьер-лиги на матчи, которые они обслуживают, писал News.ru.