Брат Кокорина поддержал переход футболиста в «Фиорентину»

https://static.news.ru/photo/3081702a-60a2-11eb-8a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: acffiorentina.com

Кирилл Кокорин, брат нападающего Александра Кокорина, прокомментировал переход футболиста в «Фиорентину». Известно, что 27 января игрок подписал контракт с клубом.

По его словам, Кокорину очень подходит Европа. До этого футболисту не поступало соответствующих прямых предложений. Уже в ближайшее время игрок подтвердит свой профессионализм на поле, считает Кирилл Кокорин.

Слушайте, я так понимаю, что сейчас вообще народ обозлённый. Если надо народу, то он на всех какую-нибудь критику найдёт: и вменяемую, и невменяемую, — отметил Кирилл Кокорин, слова которого приводит Sport24.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.