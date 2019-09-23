https://static.news.ru/photo/1363ece2-de9a-11e9-ba62-fa163e074e61_660.jpgФото: Jan Huebner, via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press
Футбольный клуб «Барселона» опубликовал список из 17 причин, по которым аргентинский нападающий Лионель Мессии стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщает пресс-служба «каталонцев», 32-летний нападающий является: победителем чемпионата и Суперкубка Испании, лучшим бомбардиром Примеры, обладателем Золотой бутсы за наибольшее число голов в Европе, лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
Кроме того, он забил 600 голов за «Барселону», 400 голов в Примере, более 200 голов в Пример в 11-м сезоне подряд, забил наибольшее количество голов со штрафных в топ-лигах Европы, преодолел отметку в 50 и более голов в шестой раз в карьере, является рекордсменом по количеству побед в Примере и установил рекорд по количеству побед за «Барселону».
Также аргентинец установил рекорд по количеству выигранных титулов чемпиона Испании за клуб, лидер Примеры по голевым передачам, обладатель бронзовой медали Кубка Америки, более 50 голов в Кубке Испании за карьеру, более 50 хет-триков и первый игрок, забивший в шести финалах Кубка Испании.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала итоги голосования за лучшего игрока года по версии организации. Получивший премию аргентинский форвард Лионель Месси набрал 48 баллов.