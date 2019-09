Фото: Jan Huebner, via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Как сообщает пресс-служба «каталонцев», 32-летний нападающий является: победителем чемпионата и Суперкубка Испании, лучшим бомбардиром Примеры, обладателем Золотой бутсы за наибольшее число голов в Европе, лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Кроме того, он забил 600 голов за «Барселону», 400 голов в Примере, более 200 голов в Пример в 11-м сезоне подряд, забил наибольшее количество голов со штрафных в топ-лигах Европы, преодолел отметку в 50 и более голов в шестой раз в карьере, является рекордсменом по количеству побед в Примере и установил рекорд по количеству побед за «Барселону».