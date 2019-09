Получивший премию аргентинский форвард Лионель Месси набрал 48 баллов, опередив голландского защитник «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка (38 баллов). Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду получил 36 баллов.

Сам Месси включил португальца в тройку лучших, поставив Роналду на второе место. Первую строчку аргентинец отдал Садио Мане, третье — одноклубнику по «Барселоне» Френки Де Йонгу.