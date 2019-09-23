Гости потихоньку начинают проходить по зеленой дорожке. Почему по зеленой? Все просто — футболисты играют на зеленом газоне.

Не знаю, как у вас обстоят дела с интуицией, у меня, с уверенностью заявляю, совсем не очень. Но кто бы не победил, это будет круто!

Всего ФИФА представит девять наград на церемонии: «Лучший футболист года», «Лучшая футболистка года», «Лучший тренер», «Лучший тренер в женском футболе», «Лучший вратарь», премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол года, награда за честную игру (fair play), «Лучшие болельщики», а также будет названа символическая команда года.

А пока идут главные приготовления к началу мероприятия, мы введём вас в курс дела. Через пару минут в Милане начнётся церемония вручения наград Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) — The Best FIFA Award.

Главный вопрос вечера — кто станет лучшим футболистом и тренером?

Добрый вечер, друзья! Буквально через десять минут начинается интересное мероприятие для всех любителей футбола, а тем, кто к нему равнодушен, советуем просто посмотреть, какая классная будет дорожка, участники и ведущие.