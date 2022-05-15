Автор гола в ворота «Спартака» рассказал, что Дзюба уступил ему пенальти Футболист «Зенита» Мостовой рассказал, что Дзюба позволил ему пробить пенальти в матче против «Спартака»

Полузащитник ФК «Зенит» Андрей Мостовой / Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Полузащитник ФК «Зенит» Андрей Мостовой заявил, что нападающий Артём Дзюба позволил ему пробить пенальти на 93-й минуте матча против «Спартака». В итоге подопечные Сергея Семака ушли от поражения благодаря голу с одиннадцатиметровой отметки.

Была суматоха перед пенальти. Я сразу взял мяч. Далер Кузяев просил пробить, но Дзюба мне дал. Я знаю, что для него матчи против «Спартака» принципиальные. Но он уступил. Спасибо Артёму, что поделился со мной голом, — сказал Мостовой.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» завершился со счётом 1:1. Автором гола в составе красно-белых стал Александр Соболев.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в рамках матча 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:3.