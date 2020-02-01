Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук получил травму ноги в матче против сербского «Партизана».
На данный момент игрок проходит медицинское обследование, после которого будет понятен точный диагноз,
В эфире «Матч ТВ» сообщили, что у Миранчука подозрение на травму пятой плюсневой кости, из-за чего футболист может пропустить оставшуюся часть сезона.
Ранее сербский футбольный клуб «Партизан» обыграл московский «Локомотив» в первом матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер», писал NEWS.ru.
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