https://static.news.ru/photo/b61bf6a0-4510-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Антон Миранчук Фото: fclm.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук получил травму ноги в матче против сербского «Партизана».

На данный момент игрок проходит медицинское обследование, после которого будет понятен точный диагноз, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».

В эфире «Матч ТВ» сообщили, что у Миранчука подозрение на травму пятой плюсневой кости, из-за чего футболист может пропустить оставшуюся часть сезона.

Ранее сербский футбольный клуб «Партизан» обыграл московский «Локомотив» в первом матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер», писал NEWS.ru.