Акинфеев впервые в 2021 году сыграет за ЦСКА

https://static.news.ru/photo/58f8fc20-83ee-11eb-8ce2-96000091f725_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голкипер и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев 13 марта сыграет за команду в матче 22-го тура Российской премьер-лиги впервые после связанного с болезнью перерыва.

Соперником «армейцев» будет тульский «Арсенал». Матч пройдёт в Туле, начало встречи в 14:00. Для 34-летнего Акинфеева это будет первая официальная игра в 2021 году. О том, что вратарь выйдет в стартовом составе, сообщает пресс-служба лиги.

Акинфеева в конце февраля изолировали от команды из-за появления у него симптомов ОРВИ. Вратарём ЦСКА в матчах с «Локомотивом» и «Ахматом» был Илья Помазун, досрочно вернувшийся из аренды в екатеринбургском «Урале».

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, у команды 40 очков, у лидирующего петербургского «Зенита» на два очка больше.

2 марта Акинфеев в очередной раз стал отцом. У него родилась дочка, писал NEWS.ru. Это третий ребёнок в семье. 17 мая 2014 года у вратаря и его супруги Екатерины родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года — дочь Евангелина.