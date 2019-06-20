https://static.news.ru/photo/6b9b6d86-93a4-11e9-b6ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: UAC/Global Look Press

ВЭБ РФ подал к Украине иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за ограничений для работы его украинской «дочки» — Проминвестбанка. Российская госкорпорация надеется добиться компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов.

За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причинённые банку убытки, — цитирует старшего вице-президента правового блока ВЭБ РФ Игоря Краснова РБК .

По словам представителя ВЭБа, госкорпорация рассчитывает на компенсацию в сотни миллионов долларов. При этом точную сумму установят профессиональные оценщики с международной репутацией.

Ранее News.ru сообщал, что в декабре 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка на арест имущества компании. Действия частного исполнителя были признаны неправомерными. Арест собственности украинской «дочки» российского банка был снят. Интересы компании были полностью восстановлены. Финансовое учреждение пообещало и в дальнейшем защищать себя и своих вкладчиков всеми законными способами.