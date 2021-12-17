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В России объяснили причину богатства США

Эксперт Шеин: экономическое благополучие США обеспечено высокими долгами американцев
05:43, 19 декабря 2021
В России объяснили причину богатства США Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что у США получается оставаться экономически успешной страной из-за долгов. Много берут в долг и государство, и граждане, пояснил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт напомнил, что долг США составляет астрономические $28 трлн. При том, что вся страна берёт в долг, доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка. Однако ситуация остаётся в равновесии благодаря способности правительства страны обслуживать свои долги.

Для финансирования дефицита бюджета США выпускают облигации (US Treasuries), считающиеся надёжным финансовым инструментом. В них вкладываются инвесторы и правительства. Играют роль и низкие процентные ставки в США, и возможность неограниченно печатать доллары, добавил Шеин.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на $2,5 трлн — до $31,4 трлн. Инициативу с перевесом в один голос одобрил сенат Конгресса США. Палата представителей США так же поддержала увеличение предела государственного долга.

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