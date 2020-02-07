https://static.news.ru/photo/3406788a-492e-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко сообщила, что совокупный доход премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи за пять лет составил $33,55 млн.

Герасименко пояснила, что инвестиционная компания не имеет права раскрывать конфиденциальную информацию по корпоративной политике. Но в связи с общественной важностью этого вопроса, руководство UFG запросило у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение данной информации и получило его, передаёт РБК.

Так, в апреле 2008 года Михаил Мишустин учредил семейный траст. Бенефициарами траста были он сам и его семья. Через этот траст Мишустин владел 25%-ми долями в уже созданных на момент своего прихода фондах, и при создании новых фондов становился учредителем с долей также 25%. В 2009 году, например, как ключевой руководитель, он получил вознаграждение в размере $2,5 млн.

Когда в 2010 году Мишустин вернулся на госслужбу, он передал 100% собственности траста своей супруге Мишустиной Владлене Юрьевне с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов.

Далее, в 2013 году, в связи принятием нового закона о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей, Мишустина должна была передать свой траст третьему лицу, но, по правилам UFG, она не могла передать активы постороннему во избежание рисков для инвестгруппы, поэтому активы были переданы матери и сестре её супруга — Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне.

Все трое бенефициаров за 2010–2015 годы получили доход в сумме $33,55 млн, что по текущему курсу соответствует 2,15 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Дмитрий Медведев будет получать на новом посту 618 тысяч 713 рублей в месяц. Соответствующий документ подписал глава РФ Владимир Путин. Экс-премьер сейчас занимает должность зампредседателя Совбеза РФ.