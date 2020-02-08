https://static.news.ru/photo/4ef407f8-4a22-11ea-8249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Прошедший конкурс на вакансию «генеральный директор / CEO» в Новосибирске будет получать 800 тысяч рублей в месяц.

По данным рекрутингового портала HeadHunter, от полумиллиона рублей в месяц готовы платить в Москве советнику генерального директора по работе с банками в столице, а финансовому директору и E-commerce-директору — до миллиона, передаёт РИА Новости.

В регионах также обнаружились незанятые высокооплачиваемые должности. Так, в Екатеринбурге директор по производству может рассчитывать на оклад до 650 тысяч, а главному геологу обещают платить на Чукотке 400-450 тысяч рублей в месяц.

Как писал NEWS.ru ранее, согласно данным Федеральной службы госстатистики, средняя зарплата российских учителей в 2019 году составила 41,1 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на 2,697 тыс. рублей.