https://static.news.ru/photo/fa37f32a-416e-11ea-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов РФ готово выдавать иностранным организациям и правительствам больше займов в рублях. В ведомстве также намерены получать назад долги в национальной валюте.

Об этом рассказал глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев, сообщает газета «Известия».

Он добавил, что стратегию кредитования в рублях протестируют на странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ближнего зарубежья.

В период с 2020 по 2022 год Минфин намерен выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).

Ранее NEWS.ru сообщал, что госдолг России стоимостью 58 млрд рублей продали неизвестному инвестору на аукционе по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Это самая крупная сделка в истории таких торгов. Сообщается, что покупатель разместил на аукционе заявку с погашением ОФЗ в ноябре 2025 года. Размер доходности составил 5,97%. Эксперты подчеркнули, что покупатель, скорее всего, является выходцем из России.