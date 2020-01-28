Министерство финансов РФ готово выдавать иностранным организациям и правительствам больше займов в рублях. В ведомстве также намерены получать назад долги в национальной валюте.
Об этом рассказал глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев,
Он добавил, что стратегию кредитования в рублях протестируют на странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ближнего зарубежья.
В период с 2020 по 2022 год Минфин намерен выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
Ранее NEWS.ru сообщал, что госдолг России стоимостью 58 млрд рублей продали неизвестному инвестору на аукционе по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Это самая крупная сделка в истории таких торгов. Сообщается, что покупатель разместил на аукционе заявку с погашением ОФЗ в ноябре 2025 года. Размер доходности составил 5,97%. Эксперты подчеркнули, что покупатель, скорее всего, является выходцем из России.
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