Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдолг России стоимостью в 58 млрд рублей продали неизвестному инвестору на аукционе по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Это самая крупная сделка в истории таких торгов.

Сообщается, что покупатель разместил на аукционе заявку с погашением ОФЗ в ноябре 2025 года. Размер доходности составил 5,97%. Эксперты подчеркнули, что покупатель, скорее всего, является выходцем из России. В обратном случае покупка такого размера значительно бы отразилась на курсе рубля.

Несмотря на то что выпуск был продан в одни руки, это не способствовало формированию дополнительного спроса на вторичном рынке со стороны других участников аукциона, заявки которых не были удовлетворены, — цитирует слова аналитика из «Уралсиба» РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что чистый государственный долг России опустился ниже нулевой отметки. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях