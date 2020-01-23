https://static.news.ru/photo/a2dfd8ea-3e17-11ea-8aed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдолг России стоимостью в 58 млрд рублей продали неизвестному инвестору на аукционе по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Это самая крупная сделка в истории таких торгов.

Сообщается, что покупатель разместил на аукционе заявку с погашением ОФЗ в ноябре 2025 года. Размер доходности составил 5,97%. Эксперты подчеркнули, что покупатель, скорее всего, является выходцем из России. В обратном случае покупка такого размера значительно бы отразилась на курсе рубля.

Несмотря на то что выпуск был продан в одни руки, это не способствовало формированию дополнительного спроса на вторичном рынке со стороны других участников аукциона, заявки которых не были удовлетворены, — цитирует слова аналитика из «Уралсиба» РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что чистый государственный долг России опустился ниже нулевой отметки.