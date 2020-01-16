https://static.news.ru/photo/ab4d5178-38ff-11ea-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс Московской Биржи увеличился по сравнению с предыдущей сессией на 0,2% и достиг 3163,66 пункта. Индекс РТС показал рост в 0,2% — до 1617,13 пункта.

Курс доллара потерял после открытия торгов 17 января 3,75 копейки и составил 61,63 рубля за единицу. Курс евро прибавил две копейки — до уровня в 68,69 рубля, передаёт МосБиржа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на нефть эталонных марок практически не изменились на торгах 17 января после подъёма накануне. Мартовские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures потеряли 0,03% и составили $64,6 за баррель.

Стоимость февральского фьючерса на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,02% и достигла отметки в $58,51 за баррель.