Финансист рассказал о лайфхаках при рефинансировании ипотеки

Чтобы рефинансирование ипотеки стало выгодно заёмщику, нужно выполнить определённые условия. Для этого стоит учитывать возможность досрочного погашения, смотреть на разницу в процентах и знать о дополнительных расходах на страхование. Об этом «Радио 1» рассказал независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

Важно отдавать себе отчёт в том, что при рефинансировании ипотеки заёмщик несёт те же накладные расходы, что и при открытии кредита. Это страхование и оценка квартиры, — отметил эксперт.

По его словам, чтобы рефинансирование принесло реальную выгоду, разница между процентной ставкой старого и нового кредита должна быть не менее 2,5%. Если же разница всего 1%, то из-за затрат на страховку и прочих расходов выгоды не будет никакой.

Ещё один лайфхак при рефинансировании касается сроков выплаты займа, сообщил финансист.

В банке, где у вас открыта ипотека, надо узнать, какая есть возможность досрочного погашения. И если в вашем банке не позволялось хотя бы частичное досрочное погашение, то в новом банке можно рефинансировать ипотеку на меньший срок, — подытожил Патешман.

Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) решили упростить процедуру рефинансирования ипотеки. Таким образом ведомство намерено облегчить россиянам процесс погашения кредитов на жильё.