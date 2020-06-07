Эксперт объяснил, кто гасит кредит в случае смерти заёмщика

https://static.news.ru/photo/bc3c7b56-a93b-11ea-b7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат юридической группы «Яковлев и Партнёры» Любовь Хохлова заявила, что после смерти заёмщика кредитные обязательства перед банком обязаны исполнить наследники. По её словам, это происходит в случае, если они приняли наследство в установленном законом порядке.

Хохлова отметила, что наследник по закону не может принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества. То есть невозможно принять во владение особняк, но отказаться от долгов по кредиту, сообщает РИА Новости.

В случае отсутствия наследников у заёмщика, либо если никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, то имущество умершего заёмщика считается выморочным, — объяснила адвокат.

Она добавила, что такое имущество «переходит в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования» в зависимости от вида имущества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с россиян хотят передать под надзор судебных приставов. Это предусматривают разработанные Министерством юстиции поправки в действующее законодательство. При этом контроль приставов не будет распространяться на взаимоотношения с клиентами организаций ЖКХ и ломбардов.