Сбор долгов россиян микрофинансовым компаниям передадут под контроль ФССП

https://static.news.ru/photo/263fcc86-a646-11ea-a650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с россиян хотят передать под надзор судебных приставов. Это предусматривают разработанные министерством юстиции поправки в действующее законодательство.

При этом контроль приставов не будет распространяться взаимоотношения с клиентами организаций ЖКХ и ломбардов.

К новым полномочиям судебных приставов также предложено отнести право устанавливать ограничения «отдельных способов взаимодействия» с должниками. Такие ограничения могут вводиться на срок до 60 дней, передаёт ТАСС.

Согласно законопроекту, для общения с должниками при возврате долгов могут быть использованы личные встречи, телефонные переговоры, текстовые, голосовые и иные сообщения. При этом, как уточняется в документе, кредитные и микрофинансовые организации обязаны осуществлять аудиозапись всех контактов с гражданами.

Ранее в России вступил в силу закон, согласно которому судебные приставы не могут взимать долги граждан с социальных выплат — компенсаций, пенсий, пособий. Как писал NEWS.ru, эти доходы получат специальную маркировку в расчётных документах, которая будет означать невозможность их списания по исполнительному листу.