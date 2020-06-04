Сбор долгов россиян микрофинансовым компаниям передадут под контроль ФССП

Деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с россиян хотят передать под надзор судебных приставов. Это предусматривают разработанные министерством юстиции поправки в действующее законодательство.
При этом контроль приставов не будет распространяться взаимоотношения с клиентами организаций ЖКХ и ломбардов.
К новым полномочиям судебных приставов также предложено отнести право устанавливать ограничения «отдельных способов взаимодействия» с должниками. Такие ограничения могут вводиться на срок до 60 дней,
Согласно законопроекту, для общения с должниками при возврате долгов могут быть использованы личные встречи, телефонные переговоры, текстовые, голосовые и иные сообщения. При этом, как уточняется в документе, кредитные и микрофинансовые организации обязаны осуществлять аудиозапись всех контактов с гражданами.
Ранее в России вступил в силу закон, согласно которому судебные приставы не могут взимать долги граждан с социальных выплат — компенсаций, пенсий, пособий. Как писал NEWS.ru, эти доходы получат специальную маркировку в расчётных документах, которая будет означать невозможность их списания по исполнительному листу.
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