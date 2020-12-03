Доллар США на МосБирже подешевел до 74,43 рубля

https://static.news.ru/photo/3977f2d0-3604-11eb-a398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский доллар при открытии торгов МосБиржи потерял 0,03%, достигнув отметки 74,43 рубля за единицу, евро теряет 0,01%, опускаясь до 90,39 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск. К 10:02 мск валюта США упала до 74,2825 рубля (-0,22%), евро находился на уровне 90,33 рубля (-0,08%).

Индекс МосБиржи на открытии торгов растёт на 0,58% (3180,75), индекс РТС — на 0,78% (1349,81). По мнению экспертов, доллар ушёл ниже поддержки на уровне 75 рублей и установил таким образом трёхмесячные минимумы. После решений ОПЕК+ рубль отыгрывает приближение стоимости нефти к мартовским показателям и обновляет максимумы к доллару с 2 сентября.

Решения ОПЕК+ повлияли на рост нефтяных котировок к максимумам с марта. Так, сорт нефти Brent сейчас прибавляет до $48,8 за баррель. Растут по отношению к доллару и «развивающиеся» валюты, на этом фоне американская валюта выглядит слабой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent до конца года может подняться до $50 за баррель, однако вряд ли закрепится выше, считают российские эксперты. Рубль в этих условиях тоже имеет шансы на укрепление, скорее всего, он останется в диапазоне 70–75 рублей.