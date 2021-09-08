Добавили в копилочку: реальной экономике «подарок» от МВФ не достанется

В Минфине рассказали о судьбе $18 млрд, которые Россия получила от МВФ в рамках антикризисного распределения средств. Деньги станут частью золотовалютных резервов страны. Подобный актив может быть использован, когда у страны возникнут финансовые трудности, но у России таковых нет, уточнили в министерстве. С госдолгом и платёжным балансом в стране и правда всё относительно неплохо, чего не скажешь о реальной экономике. NEWS.ru выяснял, почему мы продолжаем копить, когда очевидно следовало бы тратить.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия направит транш Международного валютного фонда (МВФ) в золотовалютные резервы, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель министра финансов Тимур Максимов.

Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов. Они ни на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть, — пояснил Максимов.

По словам замминистра, подобный актив может быть использован, когда у страны возникают проблемы с долгом или платёжным балансом. У России таких трудностей нет, поэтому «для нас этот актив большой роли не сыграет», заметил Максимов.

В начале августа совет управляющих фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную $650 млрд (примерно 456 млрд специальных прав заимствований — Special drawing rights), для пополнения мировых ресурсов ликвидности. SDR — искусственно созданное средство для платёжных расчётов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. Дополнительные средства странам — членам МВФ переводят пропорционально их квотам. Самая большая квота у США — 17,4%, у России — 2,71%. Всего страны СНГ, Грузия и Украина получили около $25 млрд. Транш в объёме $18 млрд был переведён России 23 августа.

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При этом в самом фонде озвучили несколько способов использования этих средств. Их можно потратить на обслуживание долговых обязательств перед МВФ. Можно обменять SDR на свободно используемую валюту (те же доллар, евро, фунт стерлингов, иена, юань) и направить её на сокращение внешнего или дорогого в обслуживании внутреннего госдолга.

Там, где позволяют национальные институциональные договорённости, можно использовать SDR для увеличения бюджетного финансирования. К примеру, Центробанк страны может обменять полученные SDR на другую валюту и одолжить её министерству финансов.

С внешним долгом у России проблем нет. По данным Счётной палаты, по итогам первого полугодия 2021 года он составил порядка 20 трлн рублей, или 17,7% от прогнозируемого объёма ВВП. Это один из самых низких показателей в мире. Для сравнения, госдолг США превышает $28 трлн. Это примерно на 40% больше, чем вся экономика США.

Государственный долг в Германии по итогам 2020 года составил около 70% ВВП, Великобритании — более 97%. Лидером по госдолгу в мире на данный момент является Япония, где он превышает 266% ВВП.

С учётом финансовой стабильности России Минфин недолго думая решил отправить $18 млрд в национальную копилку, объём которой на 1 сентября превысил $618 млрд. В связи с сильным ростом цен на экспортные товары — нефть, газ, металлы - состояние госфинансов «здесь и сейчас» достаточно неплохое, комментирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Следовательно, бюджет получает дополнительные (незапланированные) доходы. По итогам семи месяцев он стал профицитным: доходы превысили расходы на 890 млрд рублей, отмечает эксперт.

Есть основания предполагать, что и год в целом для бюджета будет закрыт с профицитом. Таким образом, текущие поступления обеспечивают снижение необходимости в срочном пополнении госфинансов, — поясняет Гойхман.

В Минфине посчитали, что восстановление экономики страны идёт достаточными темпами, поэтому и было принято решение оставить средства в виде валюты в резервах, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Однако никто не знает, как может повернуться экономическая ситуация в будущем.

Сейчас усиливаются прогнозы относительно нового глобального финансово-экономического кризиса (ЦБ РФ ожидает наступление этого события в 2023 году). Резервы для снижения негативных последствий такого сценария однозначно нужны. Что делает Минфин? Готовится к серьёзным потрясениям, которые могут произойти в будущем, — поясняет аналитик.

Директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон Игорь Николаев называет «политику накопительства» ошибочной. По его словам, в ФНБ лежат 14 трлн рублей — огромные деньги, которые можно и нужно использовать для стимулирования развития экономики, не просто «закапывать» их, строя новые города в Сибири, а вкладывать в то, что даёт так называемый мультипликативный эффект.

Эти средства нужны отечественной экономике, которая испытывала и продолжает испытывать трудности. Россия ставит рекорды по убыли населения — за семь месяцев нас стало на полмиллиона меньше (экономика страны, население которой стремительно сокращается, априори не может быстро восстанавливаться). При этом меняется реальность: мы являемся свидетелями глобального энергоперехода. Для России, у которой за 20 лет так и не получилось слезть с нефтяной иглы, он может стать очень болезненным, считает Николаев. Всё это будет замедлять экономический рост.

Проблемы в экономике углубляются. А мы продолжаем копить. Можно понять, когда копят на чёрный день, но если то, что мы переживали в связи с пандемией, таковым не является, тогда у меня вопрос: а что тогда чёрный день? — негодует экономист.

Хочется перефразировать ставшую крылатой фразу Дмитрия Медведева, произнесённую им во время визита в Крым в ответ на жалобу пенсионерки о маленьком размере пенсии, что денег нет и надо «держаться», пока они появятся. Так вот теперь они есть, и всё равно «держаться»?

Дмитрий Медведев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К слову, не все страны - получатели SDR могут похвастаться тем же. Для кого-то вопрос нехватки средств, напротив, стоит крайне остро. Например, Минфин Украины получал финансирование в гривнах у своего Нацбанка под залог SDR. А Аргентина в настоящее время изучает возможности использования SDR для выплат процентов самому МВФ по ранее выданному им кредиту. Ну а Россия, у которой уже много лет долгов перед фондом нет, продолжает копить. Чего ждём — непонятно.