Центробанк РФ впервые официально зарегистрировал краудфандинговую компанию

https://static.news.ru/photo/778d48f8-a654-11ea-b5d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» стало первой краудфандинговой компанией в России, включённой в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России.

Об этом сообщается на сайте финансового регулятора. До 1 июля все действующие операторы краудфандинговых платформ должны попасть в реестр, иначе их деятельность будет считаться незаконной. Как пишет «Коммерсантъ», некоторые организации могут не успеть подать необходимые для включения в реестр документы из-за связанных с пандемией коронавируса проблем.

Закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ был принят в 2019 году. Изначально его внесли в Госдуму с названием «О краудфандинге». Документ оговаривает, что инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица. Граждане страны без статуса квалифицированного инвестора могут привлекать через такие платформы не более 600 тысяч рублей в год. Для юридических лиц эта планка значительно выше — до 1 млрд рублей в год.

В настоящее время в России работают около 30 краудфандинговых платформ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦБ РФ работает над запуском в стране программы цифровой ипотеки на блокчейн-платформе.