Центробанк РФ впервые официально зарегистрировал краудфандинговую компанию

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» стало первой краудфандинговой компанией в России, включённой в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России.
Об этом
Закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ был принят в 2019 году. Изначально его внесли в Госдуму с названием «О краудфандинге». Документ оговаривает, что инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица. Граждане страны без статуса квалифицированного инвестора могут привлекать через такие платформы не более 600 тысяч рублей в год. Для юридических лиц эта планка значительно выше — до 1 млрд рублей в год.
В настоящее время в России работают около 30 краудфандинговых платформ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦБ РФ работает над запуском в стране программы цифровой ипотеки на блокчейн-платформе.
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