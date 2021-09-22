16+

Рубрики

Медиа

Архив

Финансы

Аналитик рассказал, кто может претендовать на льготы при оплате ЖКХ

10:16, 22 сентября 2021
Аналитик рассказал, кто может претендовать на льготы при оплате ЖКХ Фото: АГН "Москва"
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Скидку при оплате услуг ЖКХ могут получить определённые категории пенсионеров, участники ВОВ, ликвидаторы ЧАЭС, супруги погибших в аварии и инвалиды. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права Кырлан Марчел.

Претендовать на льготы могут только те пенсионеры, которые являются собственниками жилья или заключившие договор социального найма. Преференции распространяются только на один объект недвижимости,сообщил эксперт.

По его словам, если имеются долги по квартире, то получить скидку не получится. При этом скидка в 50% при оплате услуг ЖКХ положена тем, кто достиг 70-летнего возраста, и оплата «коммуналки» отменяется полностью уже после 80 лет.

Также получить полную компенсацию при оплате ЖКХ могут кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР. А вот скидку в 50% могут получить участники ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а так же супруги погибших в аварии и инвалиды.

Ранее эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что пенсионерам в России не нужно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом. Это связано с тем, что государство в целях улучшения их материального положения пересмотрело некоторые налоговые льготы.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео