Аналитик рассказал, кто может претендовать на льготы при оплате ЖКХ

Скидку при оплате услуг ЖКХ могут получить определённые категории пенсионеров, участники ВОВ, ликвидаторы ЧАЭС, супруги погибших в аварии и инвалиды. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права Кырлан Марчел.

Претендовать на льготы могут только те пенсионеры, которые являются собственниками жилья или заключившие договор социального найма. Преференции распространяются только на один объект недвижимости, — сообщил эксперт.

По его словам, если имеются долги по квартире, то получить скидку не получится. При этом скидка в 50% при оплате услуг ЖКХ положена тем, кто достиг 70-летнего возраста, и оплата «коммуналки» отменяется полностью уже после 80 лет.

Также получить полную компенсацию при оплате ЖКХ могут кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР. А вот скидку в 50% могут получить участники ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а так же супруги погибших в аварии и инвалиды.

Ранее эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что пенсионерам в России не нужно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом. Это связано с тем, что государство в целях улучшения их материального положения пересмотрело некоторые налоговые льготы.