На прошлой неделе Роман Костомаров, по данным СМИ, перенес еще одну операцию. Врачи опасаются делать прогнозы, но отмечают улучшение состояния фигуриста, который уже самостоятельно дышит, ест и пытается сидеть без поддержки. Последние новости о состоянии Костомарова — в материале NEWS.ru.
Какой сюрприз Костомаров устроил друзьям
Тренер Александр Жулин, работавший с Романом Костомаровым, рассказал о полученном от бывшего подопечного голосовом сообщении.
«В день рождения Романа мы, все его друзья, отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили все Оксане Домниной. И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было», — рассказал Жулин.
Он описал, как открыл дрожащими руками телефон и услышал голос Романа, «слабый, но абсолютно адекватный». Он поблагодарил всех за поздравления и заявил, что будет бороться за возвращение к нормальной жизни и активно заниматься.
«Я услышал в его голосе массу позитива. Откровенно говоря, я немножко всплакнул даже, когда это все слушал. Потому что мы все очень долго за него молились, переживали. Я думаю, как и вся страна», — добавил Жулин.
Когда Костомарова выпишут из реанимации
На наделе стало известно, что Костомаров начал дышать самостоятельно, без трахеостомы. Но источник ТАСС сообщил, что о выписке из реанимации речь пока не идет.
«Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», — сказал собеседник агентства.
Что рассказал отец Костомарова о состоянии сына
3 апреля отец спортсмена Сергей Костомаров заверил всех, кто переживает за его сына, что в состоянии Романа наблюдается положительная динамика.
«Все нормально. Как его состояние? Всё положительно», — сообщил мужчина «Матч ТВ».
О чем мечтает Костомаров
Источник Sport24 сообщил о желании Романа Костомарова поскорее выйти из больницы. По информации издания, состояние спортсмена остается удовлетворительным.
«Роман восстанавливается, мечтает начать двигаться и выйти из больницы», — отметил источник.
Справился ли Костомаров с депрессией?
7 апреля источник ТАСС сказал, что Костомаров пробудет в реанимации еще два-три месяца, но это не значит, что ситуация критическая.
«Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — заявил собеседник, знакомый с ситуацией.
Источник издания «Р-Спорт» также отметил, что состояние фигуриста улучшается.
«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается. Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», — сообщил источник.
Что происходит с Костомаровым сейчас
8 апреля портал Prozvezd сообщил, что в рамках подготовки к протезированию врачи провели Костомарову операцию по формированию культи ноги.
«Это [формирование культи] нужно для дальнейшего протезирования. Мы думаем, что он будет лежать у нас в реанимации до того момента, пока ему не установят протезы, то есть до победного. По-прежнему рядом с ним жена, часто приходит еще брат. Родители и дети к нему пока не приходили. Роман сейчас дышит самостоятельно, ест, пьет сам, разговаривает. В целом, его состояние стабильное», — цитирует портал врача из больницы в Коммунарке.
Ранее реабилитолог и невролог Андрей Комаров рассказал NEWS.ru, что в ситуации Костомарова идея с протезированием не лишена смысла. Современные экзопротезы позволяют пациентам ходить и дают шанс вернуться к нормальной жизни. Однако врач выразил опасения в связи с информацией о возможной транспортировке спортсмена за границу.
Комаров объяснил, что у Костомарова тромбофилия — это не наследственная болезнь, а состояние, связанное с высокой свертываемостью крови, когда «есть тенденция к тромбообразованию и гипоксии периферии».
Поэтому транспортировка сопряжена с высокой степенью опасности. Из-за того что транспортировать Романа будут на самолете, может возникнуть тромбообразование вплоть до тромбоэмболии, заметил врач.
«Даже здоровые люди во время перелетов дольше четырех-пяти часов рискуют столкнуться с образованием тромбов в сосудах нижних конечностей. Людям, склонным к таким процессам, рекомендуют носить компрессионный трикотаж и принимать антикоагулянты. А у Костомарова опасность в сотни раз выше», — считает врач.
Кроме того, реабилитолог подчеркнул, что протезированию должен предшествовать длительный этап подготовки пациента.
«Когда у нас ситуация стабилизируется, когда у него созреют культи... На это нужны год-полтора в его случае. Это у молодых ребят, получающих минно-взрывные травмы, культя созревает за полтора месяца и уже готова к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический», — заявил Комаров.
Как Плющенко прокомментировал госпитализацию Костомарова
Вечером 9 апреля двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал случившееся с Романом Костомаровым большой трагедией.
«Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Вот и все. Не хочу на эту тему спекулировать», — сказал Плющенко.