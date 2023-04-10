«Надоело»: Костомаров заявил о желании выйти из больницы Последние новости о здоровье олимпийского чемпиона по фигурному катанию

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Фигурист Роман Костомаров

На прошлой неделе Роман Костомаров, по данным СМИ, перенес еще одну операцию. Врачи опасаются делать прогнозы, но отмечают улучшение состояния фигуриста, который уже самостоятельно дышит, ест и пытается сидеть без поддержки. Последние новости о состоянии Костомарова — в материале NEWS.ru.

Какой сюрприз Костомаров устроил друзьям

Тренер Александр Жулин, работавший с Романом Костомаровым, рассказал о полученном от бывшего подопечного голосовом сообщении.

«В день рождения Романа мы, все его друзья, отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили все Оксане Домниной. И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было», — рассказал Жулин.

Он описал, как открыл дрожащими руками телефон и услышал голос Романа, «слабый, но абсолютно адекватный». Он поблагодарил всех за поздравления и заявил, что будет бороться за возвращение к нормальной жизни и активно заниматься.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тренер Александр Жулин

«Я услышал в его голосе массу позитива. Откровенно говоря, я немножко всплакнул даже, когда это все слушал. Потому что мы все очень долго за него молились, переживали. Я думаю, как и вся страна», — добавил Жулин.

Когда Костомарова выпишут из реанимации

На наделе стало известно, что Костомаров начал дышать самостоятельно, без трахеостомы. Но источник ТАСС сообщил, что о выписке из реанимации речь пока не идет.

«Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», — сказал собеседник агентства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что рассказал отец Костомарова о состоянии сына

3 апреля отец спортсмена Сергей Костомаров заверил всех, кто переживает за его сына, что в состоянии Романа наблюдается положительная динамика.

«Все нормально. Как его состояние? Всё положительно», — сообщил мужчина «Матч ТВ».

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Зрители пишут письма поддержки олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову

О чем мечтает Костомаров

Источник Sport24 сообщил о желании Романа Костомарова поскорее выйти из больницы. По информации издания, состояние спортсмена остается удовлетворительным.

«Роман восстанавливается, мечтает начать двигаться и выйти из больницы», — отметил источник.

Справился ли Костомаров с депрессией?

7 апреля источник ТАСС сказал, что Костомаров пробудет в реанимации еще два-три месяца, но это не значит, что ситуация критическая.

«Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — заявил собеседник, знакомый с ситуацией.

Источник издания «Р-Спорт» также отметил, что состояние фигуриста улучшается.

«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается. Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», — сообщил источник.

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Что происходит с Костомаровым сейчас

8 апреля портал Prozvezd сообщил, что в рамках подготовки к протезированию врачи провели Костомарову операцию по формированию культи ноги.

«Это [формирование культи] нужно для дальнейшего протезирования. Мы думаем, что он будет лежать у нас в реанимации до того момента, пока ему не установят протезы, то есть до победного. По-прежнему рядом с ним жена, часто приходит еще брат. Родители и дети к нему пока не приходили. Роман сейчас дышит самостоятельно, ест, пьет сам, разговаривает. В целом, его состояние стабильное», — цитирует портал врача из больницы в Коммунарке.

Ранее реабилитолог и невролог Андрей Комаров рассказал NEWS.ru, что в ситуации Костомарова идея с протезированием не лишена смысла. Современные экзопротезы позволяют пациентам ходить и дают шанс вернуться к нормальной жизни. Однако врач выразил опасения в связи с информацией о возможной транспортировке спортсмена за границу.

Комаров объяснил, что у Костомарова тромбофилия — это не наследственная болезнь, а состояние, связанное с высокой свертываемостью крови, когда «есть тенденция к тромбообразованию и гипоксии периферии».

Поэтому транспортировка сопряжена с высокой степенью опасности. Из-за того что транспортировать Романа будут на самолете, может возникнуть тромбообразование вплоть до тромбоэмболии, заметил врач.

«Даже здоровые люди во время перелетов дольше четырех-пяти часов рискуют столкнуться с образованием тромбов в сосудах нижних конечностей. Людям, склонным к таким процессам, рекомендуют носить компрессионный трикотаж и принимать антикоагулянты. А у Костомарова опасность в сотни раз выше», — считает врач.

Кроме того, реабилитолог подчеркнул, что протезированию должен предшествовать длительный этап подготовки пациента.

«Когда у нас ситуация стабилизируется, когда у него созреют культи... На это нужны год-полтора в его случае. Это у молодых ребят, получающих минно-взрывные травмы, культя созревает за полтора месяца и уже готова к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический», — заявил Комаров.

Как Плющенко прокомментировал госпитализацию Костомарова

Вечером 9 апреля двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал случившееся с Романом Костомаровым большой трагедией.

«Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Вот и все. Не хочу на эту тему спекулировать», — сказал Плющенко.