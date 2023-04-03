«Услышал голос и всплакнул»: врачи заявили о переломе в болезни Костомарова Состояние фигуриста продолжает улучшаться

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Врачи и друзья фигуриста Романа Костомарова сообщают о значительных улучшениях в его состоянии. По данным СМИ, скоро спортсмена начнут готовить к протезированию. Какие возможности откроются перед Костомаровым, сможет ли он снова ходить, в каком настроении сейчас находится фигурист — в материале NEWS.ru.

Кто лечит Костомарова — российские или немецкие врачи?

На прошлой неделе сразу два издания сообщили о возможной транспортировке Романа Костомарова для продолжения лечения за границу. Telegram-канал «112» написал, что родственники фигуриста ведут переговоры о его переводе в немецкую клинику для протезирования, при этом рассматриваются и российские медицинские учреждения. Канал также отмечает, что на протяжении всего периода лечения Костомарова врачей из Коммунарки консультировали немецкие специалисты.

«Спорт-Экспресс» добавил, что врачи из Германии не только консультировали российских коллег по видеосвязи, но и лично. По данным издания, два профессора периодически приезжают в Москву для корректировки лечения.



Позже Домнина рассказала «РЕН-ТВ», что перевод Романа в зарубежные клиники в семье пока не обсуждается. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильное, но до выписки еще далеко.

В чем разница между немецкими и российскими протезами

Тем не менее реабилитолог, невролог Андрей Комаров подтвердил NEWS.ru, что в ситуации Костомарова идея с протезированием не лишена смысла. Объяснил он и то, почему обсуждается вариант лечения именно в Германии.

«На самом деле это имиджевая составляющая последних 30 лет, что в своем отечестве пророка нет, и Германия или Израиль якобы лучшие. Это, конечно, связано с техникой», — сказал Комаров.

По его словам, отрасль производства протезов в России начало развиваться на должном уровне лет пять-десять назад, а в Германии этим занимаются с 1970-х годов, уже тогда там производили хорошие эндопротезы, экзопротезы. Комаров отметил, что зарубежные компании работали на нашем рынке, «мешали развиваться российскому протезированию своими транснациональными интересами».



«Они не давали нашим протезным заводам, работавшим до 1990-х, заниматься нашими инновациями, они их просто уничтожали логистикой. У России есть небольшое отставание, но он быстро уменьшается», — добавил врач.

Почему Костомарова опасно перевозить в ФРГ сейчас

Комаров объяснил, что у Костомарова тромбофилия — это не наследственная болезнь, а состояние, связанное с высокой свертываемостью крови, когда «есть тенденция к тромбообразованию и гипоксии периферии».



Поэтому транспортировка сопряжена с высокой степенью опасности. Из-за того что транспортировать Романа будут на самолете, может возникнуть тромбообразование вплоть до тромбоэмболии, говорит врач.

«Даже здоровые люди во время перелетов дольше четырех-пяти часов рискуют столкнуться с образованием тромбов в сосудах нижних конечностей. Людям, склонным к таким процессам, рекомендуют носить компрессионный трикотаж и принимать антикоагулянты. А у Костомарова опасность в сотни раз выше», — считает врач.

По словам Комарова, перелет опасен тем, что «требует постоянной компенсации по гипоксии». В случае с Костомаровым нужно везти с собой оборудование: кислородные концентраторы, дополнительный кислород, врачебное сопровождение.

Кроме того, реабилитолог убежден, что протезированию должен предшествовать длительный этап подготовки пациента.

«Когда у нас ситуация стабилизируется, когда у него созреют культи... На это нужны год-полтора-два в его случае. Это у молодых ребят, получающих минно-взрывные травмы, культя созревает за полтора месяца и уже готова к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический», — заявил Комаров.

Еще одна важная деталь — психологическое состояние Костомарова.



«Роман человек эмоциональный, каждая проблема вызывает депрессию. Пока не будет компенсирована психологическая составляющая, сложно говорить о реабилитации. Маленькая неудача может вызвать дисфорию», — добавил врач.

Какие новости о Костомарове рассказали Жулин и Авербух

Хореограф Илья Авербух также выступил на неделе с обнадеживающей информацией. Комментируя свой тур по стране, он заявил о положительной динамике в состоянии Костомарова.

«Этот тур мы планировали давно. Но случилась трагическая история с Ромкой Костомаровым. Сейчас об этом говорить уже проще, потому что пошла энергия на выздоровление. Конечно, эта ситуация не могла не внести изменения, в какой-то момент я хотел вообще не проводить тур. Но было очень много обязательств — перед партнерами, перед ребятами», — приводит слова хореографа портал Sport24.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Илья Авербух

Источники «Спорт-Экспресса» уточнили, что распространение некроза в организме Костомарова остановлено. Это может означать, что дальнейших операций по ампутации Роману не потребуется. Сообщалось также, что Костомаров получает лекарственную терапию, которая направлена на восстановление внутренних органов. По информации источника, Костомаров восстанавливает повседневные функции организма — пьет специальное питание, учится жевать и глотать, но сидит пока только с посторонней помощью.

Тренер Александр Жулин в эфире НТВ поделился еще одной новостью о Костомарове. Он рассказал, что на днях получил голосовое сообщение от Романа. По словам Жулина, от волнения у него задрожали руки, — открыв аудио, он услышал «слабый, но адекватный голос Романа».

«Сказал, что будет бороться, намерен активно заниматься. Я услышал в его голосе массу позитива. Я всплакнул даже, когда слушал», — признался Александр Жулин.