«Не хочу спекулировать»: Плющенко высказался о трагедии Костомарова Плющенко пожелал здоровья Костомарову

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не хочет спекулировать на тему ситуации с его коллегой Романом Костомаровым. Он подчеркнул, что произошедшее — большая трагедия, и пожелал спортсмену здоровья. Слова Плющенко приводит ТАСС.

Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Вот и все. Не хочу на эту тему спекулировать, — сказал Плющенко.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию больницы в Коммунарке с пневмонией 10 января. Позднее стало известно, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. 24 января необходимость в аппарате отпала, однако в результате болезни у спортсмена развился сепсис, появились проблемы с кровообращением. 7 февраля СМИ сообщили, что Костомарову ампутировали обе стопы, в марте аналогичная операция произошла на пальцах левой руки. Кроме того, фигурист перенес спазм сосудов головного мозга, однако врачи сумели нормализовать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров будет находиться в реанимации еще два-три месяца. По имеющимся данным, спортсмену с каждым днем становится лучше, идет плановая подготовка к протезированию.